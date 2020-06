Brambati: “Inter, Lautaro al Barcellona? E’ già d’accordo. Ma non da ora, da dicembre”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha fatto il punto sul futuro di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona e grande obiettivo di mercato blaugrana:

LAUTARO – “Lo dico da dicembre del suo accordo privato con il Barcellona…”.

CAVANI – “Se arrivasse all’Inter, non verrebbe per fare la riserva. Pur avendo 33 anni, ha dimostrato di essere uno dei migliori in Europa per media realizzativa. Di sicuro, potrebbe arrivare solo in sostituzione di Lautaro Martinez“.

CAMPIONI – “Bisogna capire cosa intendiamo per campione. Chi è? Un leader, un leader tecnico. C’è chi considera Eriksen un campione, chi solo un buon giocatore. Ci sono modi e modi di gestirli, ognuno attua il suo. Allegri ha dei modi diversi, per me è uno dei gestori migliori, è un allenatore intelligente e che capisce la psicologia del giocatore. Credo riesca bene a modificare il proprio atteggiamento a seconda del giocatore che ha davanti. Conte è uno che guarda il calciatore dal collo in giù: per lui un campiona è uguale a un giocatore medio o un gregario“.

(Fonte: TMW Radio)