Inter, per Sanchez esami: se non c’è lesione c’è speranza ma solo per eventuale finale

In giornata arriveranno i risultati strumentali degli esami strumentali di Alexis Sanchez. Ma si è procurato contro il Bayer un risentimento muscolare alla coscia della gamba destra. Se non ci fosse lesione potrebbe provare a recuperare per la finale. Ma la semifinale la salterebbe comunque. Questa è la nota negativa che arriva dalla serata speciale vissuta dai nerazzurri contro il Leverkusen.

L’Inter è in ritiro in un hotel di Dusseldorf che si trova tra stadio e aeroporto e si allena al centro sportivo comunale dotato di due campi, palestra e strutture necessarie. Fino a lunedì sarà questo l’universo nerazzurro perché ci sono le indicazioni Uefa da seguire e i contatti con l’esterno sono proibiti. Giorno di riposo oggi concesso da Conte ma i giocatori non potranno lasciare l’hotel se non per attività di gruppo programmate con il permesso dell’UEFA.