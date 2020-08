Inter in apprensione per Alexis Sanchez. Il centravanti cileno, infortunatosi ieri contro il Bayer Leverkusen, ha svolto oggi terapie di recupero e domani sosterrà gli esami per capire l’entità dell’infortunio: ma secondo Sky Sport oggi il giocatore aveva meno dolore. Improbabile un suo recupero per la semifinale, ma essendo l’eventuale finale tra quasi dieci giorni, in caso di esami positivi potrebbe esserci una chance di portarlo in panchina.