Inter, grandi sorrisi in allenamento. Arriva Brozovic, Sensi a Ranocchia: “Ti proteggo io”

Allenamento di scarico dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen per l’Inter di Conte che domani ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di pausa. Seduta piena zeppa di sorrisi a quanto pare, quella di oggi, perché sui social sono arrivate le foto e gli sfottò dei giocatori nerazzurri. Barella che diventa meme, Brozovic che scherza con Candreva e Biraghi: “Coccodrillo a chi?”. E poi il croato che cerca di far fuori con il pallone Andrea Ranocchia e Sensi che scherza: “Rano, ti difendo io”. Andrea che si nasconde dietro a Sensi, se si garda alla stazza dei due, fa sorridere. Commenti e risate social per i nerazzurri che si godono la qualificazione in semifinale, poi si concentreranno sulla prossima rivale.

