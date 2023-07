Scamacca, strategia per tornare. “Occhio all’Inter, potrebbe essere un’occasione last minute”

L'attaccante è in uscita del West Ham e non ha fatto mistero di voler tornare in Italia. Sulle sue tracce c'è anche la Roma

Trai giocatori che l'Inter segue per il reparto offensivo c'è anche Gianluca Scamacca. L'attaccante è in uscita del West Ham e non ha fatto mistero di voler tornare in Italia. Sulle sue tracce c'è anche la Roma di Mourinho che è alla ricerca di un centravanti.