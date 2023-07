Sky – Scamacca pista concreta. Inter può soddisfare richieste West Ham

Tra gli attaccanti che l'Inter sta seguendo per rinforzare il reparto offensivo di Inzaghi c'è anche l'italiano ex Sassuolo

Portiere e attaccante sono le priorità dell'Inter in questa fase del mercato. Se per il portiere è Sommer il prescelto dei nerazzurri e la trattativa con il Bayern continua da settimane, per l'attaccante Marotta e Ausilio stanno sondando diversi profili. Negli ultimi giorni si sta facendo largo il nome di Gianluca Scamacca.