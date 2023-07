Sky – Inter, su Sommer si conta di chiudere in 48 ore. Riflessione in corso sull’attaccante

C'è ancora da attendere per il portiere del Bayern Monaco perché i nerazzurri stanno trattando sulla clausola rescissoria. Chi scegliere in attacco tra Morata e Balogun?

A Skysport sono tornati sul mercato dell'Inter e si sono soffermati sulle due figure che mancano per completare la rosa di Inzaghi, attaccante e portiere. Per quanto riguarda i pali la scelta è ormai chiara - si ripete - è Sommer la prima scelta. Ma anche se il portiere nell'ultima amichevole del Bayern i nerazzurri sperano di poter chiudere nelle prossime 48 ore. Ci sarebbe la clausola rescissoria da sei mln che se venisse pagata porterebbe direttamente il giocatore a Milano ma l'Inter sta ancora trattando col club tedesco sulla cifra.

In queste ore i dirigenti nerazzurri stanno anche riflettendo sull'attaccante perché sanno che quella è la mossa da non sbagliare. Dopo la conferma di Lautaro a capitano e l'arrivo di Thuram a parametro zero, il giocatore là davanti non deve essere sbagliato. E quindi si pensa se andare su Morata, giocatore già pronto o Balogun, dell'Arsenal, investimento per il futuro. La società nerazzurra aveva puntato su Lukaku e si è ritrovata a dover valutare altri tipi di figure e bisogna essere convinti e uniti anche sul nome dell'attaccante, sottolineano dal canale satellitare, evidentemente c'è divergenza di pareri e si deve trovare unità di intenti. Nei prossimi giorni Ausilio, ds nerazzurro, è atteso in Giappone e avrà un altro confronto con Inzaghi.