Schmidt: “Scandalizzato dall’arbitraggio, è stato un disastro. Rigore 3-3 uno scherzo, poi…”

"Sul secondo gol dell'Inter c'è stato un fallo, il rigore del 3-3 è uno scherzo. C'è stato un primo errore dell'arbitro, poi un secondo errore, in una partita decisiva e in un momento momento decisivo. Ci sono sei arbitri e questo è il risultato. È un disastro. Sono inorridito da come sia possibile che così tante decisioni siano state sbagliate, come ciò possa accadere".