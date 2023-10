Scommesse, Corona: “Farò altri nomi. La fonte? Lo zio di un ex Inter di Mourinho”

Nel corso di un intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Fabrizio Corona ha parlato del caos scommesse e di quante squadre sono coinvolte: "Cinque, sei. I nomi? Non posso farli altrimenti vengo indagato. Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine. La Polizia a Coverciano? Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia. Stiamo facendo praticamente due inchieste parallele. Questa è la prima volta che lavoro con la Procura diciamo non da infame, ho fatto sette anni di galera...