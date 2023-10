Inter, Lautaro sarà bandiera: “Rinnovo, quando partono i dialoghi. Sarà il più pagato in A”

Lautaro Martinez bandiera dell'Inter. E' il sogno dei tifosi nerazzurri ed è anche il piano concreto tra i corridoi di viale della Liberazione: presto infatti cominceranno i dialoghi per rinnovare e prolungare il contratto del capitano, legatissimo a questi colori. Queste le ultime da La Gazzetta dello Sport: "Il Toro e l’Inter si vogliono senza data di scadenza. E anche quando la data di scadenza cominci a intravederla, laggiù, seppur in lontananza, allora è cosa buona e giusta cominciare i lavori per allontanarla. Il 2026 è distante, ma non troppo. Perché sarà pur vero che l’agenda dell’Inter mette in primo piano, per ordine temporale, almeno altri tre rinnovi: Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries. Ma Lautaro è Lautaro. È il capitano. È l’uomo che fa gola a tutti. Ed è uomo ad altezza Europa.