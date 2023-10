Sommer: “Ecco perché l’Inter e la differenza col Bayern. Quando giochi a San Siro…”

Yann Sommer ha attraversato un momento complicato. Dopo sei mesi turbolenti al Bayern Monaco, dove ha dovuto sopportare anche molte critiche, il portiere è arrivato all'Inter con grande voglia di dimostrare il suo valore. Intervistato da Blick, il portiere ricorda il suo periodo al Bayern: “Abbiamo avuto una situazione estremamente caotica al Bayern. Licenziamenti, cambiamenti, tanti disordini e argomenti diversi oltre allo sport. Ho imparato come funzionano le cose al Bayern. Scegli uno o due giocatori e poi i media sparano. E poi ne scegli due nuovi. E poi è stato il mio turno. Ma non avevo voglia di difendermi pubblicamente. La cosa più importante è stata cercare di giocare e aiutare la squadra ad avere successo. Per fortuna alla fine ha funzionato”.

“Le critiche? Naturalmente è stato spiacevole a volte e non ti lascia indifferente. Ma le critiche ne fanno parte e posso gestirle bene. Ma se non sono costruttive non posso farci molto, perché posso giudicare da solo se io e la squadra abbiamo fatto una buona partita oppure no. Ma non porto rancore. Se qualcuno ha un'opinione e la pubblica, è un suo diritto".