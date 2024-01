Inter, con la Supercoppa Inzaghi vuole lanciare un segnale. Bastoni out? Cambia la difesa

Il tecnico dell'Inter vuole il quinto trofeo personale staccando Lippi e Capello, vincere darebbe lo slancio per il campionato

Ore 20 italiane, Inter e Napoli scenderanno in campo a Riad. In palio c'è la Supercoppa, il primo trofeo stagione, che può dare lo slancio anche in campionato. Al ritorno l'Inter avrà fuori casa la Fiorentina e poi il big match con la Juve a San Siro.