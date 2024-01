Sky / Napoli-Inter, la probabile formazione: out Bastoni, un solo dubbio per Inzaghi

L’Inter prepara la finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. La squadra nerazzurra si è allenata oggi, alla vigilia della sfida contro il Napoli, con Inzaghi che continua a studiare le mosse per superare i partenopei, campioni d’Italia in carica.

L’occasione per le prove tattiche e per sciogliere i dubbi per Simone Inzaghi, che non ha ancora preso tutte le decisioni sulla formazione da schierare in vista della finale in programma domani sera.