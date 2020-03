L’Inter è ormai pronta a sfidare la Juventus domenica sera nel recupero della 26° giornata di Serie A. Conte avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi in rosa, eccezion fatta per Sensi e Moses, gli unici due giocatori ancora ai box per problemi fisici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi però sono sul viale del recupero: Sensi “punta il Sassuolo (domenica prossima), il nigeriano il ritorno con il Getafe il 19”.