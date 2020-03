Inter, il punto dall’infermeria: a Moses serve più tempo di Sensi

Il Corriere dello Sport di questa mattina pone l’attenzione anche sugli infortunati di casa Inter: “Conte aspetta il recupero di Sensi. Il centrocampista a breve sosterrà un nuovo esame dopo quello svolto la scorsa settimana per capire a che punto è la guarigione dello scafoide del piede sinistro fratturato nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Ieri ha lavorato sul campo. L’obiettivo è riaverlo in gruppo per il match successivo a quello di Europa League contro il Getafe , ma non va escluso che si vada oltre. La situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Solo terapie invece per Moses che avrà tempi più lunghi rispetto a quelli dell’ex Sassuolo”.