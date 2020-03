Inter, c’è bisogno anche di Sensi: si avvicina il rientro in campo, Conte ha una speranza

Buone notizie per Antonio Conte: le condizioni di Stefano Sensi sono in continuo miglioramento, e il suo rientro in campo si avvicina. Così scrive Tuttosport: “Ancora una settimana, al massimo dieci giorni, poi l’Inter dovrebbe finalmente riabbracciare Sensi, sperando di non doverlo più salutare fino al termine della stagione. […] Sensi in questi giorni si sta allenando a parte, svolgendo un lavoro differenziato. Il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire nella seconda metà della prossima settimana, magari dopo la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe o al più tardi, dopo l’impegno di campionato del weekend del 14-15 marzo. Manca poco, anche se l’obiettivo di tutti – Sensi, staff medico e atletico – è che il giocatore, una volta rientrato, non si fermi più“.