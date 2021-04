Sky – Inter, Conte si è sfogato. Tirato fuori cose che aveva nel cestino della memoria

L'allenatore nerazzurro non le ha mandate a dire a chi lo ha criticato e anche a chi parla dell'arrivo di Allegri al suo posto

Si ricorda tutto. Per questo Antonio Conte dopo aver centrato con l'Inter undici vittorie di fila si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto con un paio di frasi che non sono passate inosservate. «Chi mi conosce sa che la barca la porto a destinazione», ha detto. E ha anche aggiunto: «Sembrava che l'allenatore fosse da cambiare e che i giocatori fossero pippe, ma ci stiamo avvicinando alla vittoria».

Era un obiettivo che doveva portare al club in tre anni, questo gli era stato chiesto. Ha sfiorato la vittoria nella scorsa stagione. Checche se ne dica è arrivato secondo in campionato e ha sfiorato la vittoria dell'EL. Due volte è stato messo in discussione. In estate, dopo lo sfogo che aveva avuto a fine stagione, e dopo l'eliminazione in CL. Si parlava di Allegri e lui lo sa bene. Certe cose se le ricorda.