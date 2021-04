Conte sui social si gestisce da solo. E a chi attacca l’Inter lancia messaggi (e sassolini)

L'allenatore nerazzurro è sbarcato su Instagram a fine settembre e ai suoi circa 500mila follower racconta il suo lavoro

Eva A. Provenzano

Sul fatto che questa Inter sia ampiamente di Antonio Conte ci sono zero dubbi. L'allenatore nerazzurro ha creato una squadra a sua immagine e somiglianza, ma lei si è impossessata di lui.

Squadra e tecnico viaggiano verso la stessa direzione, uniti, con un obiettivo all'orizzonte da far materializzare al più presto. Conte ha parlato di condivisione con la squadra per spiegare l'affetto che ha mostrato nei confronti di Hakimi, l'abbraccio con i suoi ragazzi dopo il gol. Condivisione appunto. Anche con i tifosi. Che sono lontani. E forse anche un po' per questo il tecnico ha deciso, a settembre, di aprire il suo profilo. Conta quasi cinquecentomila follower: con loro festeggia i momenti della squadra, ha mostrato il suo lavoro a chi lo segue, ha aperto anche vari dibattiti sul modo di giocare dei suoi. C'è anche stato spazio per qualche post sulla sua vita che resta però privatissima. Il legame con la moglie e la figlia Vittoria sono essenziali per lui, ma sono una cosa sua.

Il mister - spiega La Gazzetta dello Sport - ha aperto il suo profilo a fine settembre. "Nessuna pressione del club, semplicemente l'esigenza di stare al passo con i tempi e di comunicare con i tifosi. Il profilo viene gestito in prima persona dal tecnico, che a qualcuno dell'Inter al massimo chiede qualche consulenza tecnica". In uno degli ultimi video aveva postato l'azione del gol di Lukaku, nove passaggi di fila. Per rispondere, in maniera elegante, a chi gli dice che la sua Inter si difende e poi riparte. Un sassolino nella scarpa che si è tolto con classe.

Sul bel gioco ha anche ironizzato dopo la gara con i neroverdi: "Quello che conta è che arrivi lo scudetto, se l'estetica non arriverà ci faremo un lifting". Nel post partita col Cagliari invece ha lanciato due messaggi direttissimi: "Chi mi conosce sa che con me la barca arriva in porto". E ha aggiunto: "Mi hanno chiesto di portare l'Inter alla vittoria in tre anni. L'anno scorso l'abbiamo sfiorata in EL, quest'anno ci stiamo avvicinando. Dovremmo essere contenti. Mi spiace per chi si augurava il male o qualcosa di negativo per l'Inter o per me".