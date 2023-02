Skriniar, l’Inter ha totale fiducia nel giocatore. Ma nel club serpeggia una certa delusione

Archiviato il caso, ora Skriniar si concentrerà fino al termine della stagione sull'Inter. Da luglio in poi penserà alla sua nuova esperienza al Psg. Nel derby il difensore ha dimostrato di essere coinvolto nella causa nerazzura, anche se non indosserà più la fascia.

"Milan Skriniar corre ad Appiano, si allena duro, si diverte con certi burloni che ha in squadra, gioca titolare (pure molto bene nel derby). Incontra perfino i tifosi della curva, cosa che prima o poi capita a molti nerazzurri (ieri al nuovo idolo della Nord, Hakan Calhanoglu). Insomma, fa tutto quello che ha sempre fatto, come se nelle ultime settimane non lo avesse travolto un ciclone emotivo e mediatico. E come se avesse ancora quella nobile fascia che (temporaneamente) arrotolava al braccio e che ormai gli è proibita. I galloni di capitano non gli apparterranno più per i prossimi sei mesi, da qui a quando salirà sul famoso aereo dell’emiro del Qatar diretto a Parigi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.