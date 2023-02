La doppia missione di Dumfries: titolarità e mercato, l’Inter fissa il prezzo

Tre volte in panchina per 90' nelle ultime 6 di Serie A. Le altre due è subentrato nel finale, in mezzo solo la titolarità a Cremona. Inizio di 2023 da dimenticare per Denzel Dumfries , che al momento ha perso il posto nell'Inter. A destra ormai la prima scelta è Darmian, l'esterno olandese è l’alternativa. A gennaio sembrava potesse partire, erano tornati forti i rumors sull’interesse di Manchester United e soprattutto Chelsea. Invece è rimasto, ma salvo sorprese l’addio è solo rimandato .

La doppia missione di Dumfries

È proprio Dumfries infatti l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter entro il 30 giugno 2023 per ragioni di bilancio. Arrivato per circa 14 milioni di euro, l’olandese ha brillato in Qatar: il suo valore è arrivato a 50/60 milioni di euro. A causa dello scarso impiego in nerazzurro dalla ripresa della stagione, rischia però di scendere il prezzo dell’olandese. Per questo ora ha una doppia missione: ritrovare la titolarità 'ai danni' di Darmian sulla fascia destra e tornare a brillare. Chelsea, United e non solo osservano con grande attenzione, ma al momento non sono disposte a firmare assegni per i 50/60 milioni richiesti dall’Inter.