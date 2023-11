Milan Skriniar parla anche dei suoi ex compagni in conferenza alla vigilia di Milan-PSG di Champions: ecco le dichiarazioni

Milan Skriniar parla anche dei suoi ex compagni in conferenza alla vigilia di Milan-PSG di Champions. Ecco le dichiarazioni dell'ex difensore dell'Inter.

"Oggi sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello dice, io non voglio creare casini e polemiche, io sono come andata e anche la gente del Club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg".