Skriniar: “Inter? Io so come è andata e anche loro. Bello per gli interisti che il Milan perda”

Milan Skriniar torna a San Siro per la prima volta dopo l’addio all’Inter. Domani il difensore affronterà il Milan in Champions League, ecco le sue parole in conferenza stampa verso il match: "Mi aspettavo un inizio non facile, ma sono contento per questa nuova esperienza. Ci sono state partite in cui poteva andare meglio, ma questo fa parte del gioco. Io sono contento, ho sempre più fiducia in me stesso. C'è ancora tanto da migliorare”.