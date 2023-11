Sky – Inter, Arnautovic anche oggi in gruppo: torna tra i convocati col Salisburgo

Sorride Simone Inzaghi per una buona notizia in arrivo dall'infermeria della sua Inter nel giorno in cui è arrivato il verdetto su Benjamin Pavard. Come riportato da Sky Sport, anche oggi Marko Arnautovic ha svolto l'intero allenamento in gruppo, è ormai da considerare recuperato. L'attaccante austriaco tornerà così a disposizione dei nerazzurri per la sfida di Champions League di Salisburgo, in anticipo rispetto ai tempi stimati inizialmente. Così Inzaghi avrà di nuovo quattro opzioni per l'attacco della sua Inter.