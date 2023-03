Inter, scelto il trio di difesa: non c’è Skriniar. Con Lautaro dovrebbe spuntarla Dzeko

"Il 28enne Milan Skriniar ha stretto i denti e dato la disponibilità. Ma quello di ieri è stato il primo allenamento al completo con i compagni dalla gara d’andata con il Porto, tre settimane fa. L’autonomia è limitata, ecco perché tutto lascia credere che lo slovacco sarà in panchina. E non a caso le prove tattiche di ieri hanno raccontato di un terzetto tutto italiano, con Darmian al fianco di Acerbi e Bastoni. L’altro grande dubbio è sul partner di Lautaro. Romelu Lukaku scalpita, ieri in allenamento è sembrato in palla e motivato, ma il favorito per partire dal primo minuto è Dzeko, proprio come accaduto nella gara d’andata. Tra i due sarà probabilmente staffetta", rivela La Gazzetta dello Sport.