Sky – Inter, la probabile formazione contro il Porto: Dzeko più di Lukaku, ritornano in due

L'Inter ha lavorato oggi ad Appiano Gentile per preparare la cruciale sfida del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tutto l'ambiente ha cercato di ricompattarsi in un momento non facile, consapevole dell'importanza della partita. La sconfitta contro lo Spezia ha lasciato il segno, ma tutti vogliono quanto prima reagire e permettere all'Inter di tornare, dopo anni di assenza, tra le prime otto squadre d'Europa.

Capitolo formazione: Simone Inzaghi ha ancora un grande dubbio in attacco, dove Edin Dzeko al momento è in vantaggio su Romelu Lukaku per giocare accanto a Lautaro Martinez. A centrocampo, invece, certo il rientro in cabina di regia di Hakan Calhanoglu, così come sulla fascia sinistra quello di Dimarco, complice anche l'infortunio di Gosens.