Skriniar, infortunio non banale. Strappo con l’Inter: visita in Francia su consiglio del Psg

Il difensore, dopo essere stato visitato dai medici della Slovacchia, è andato in un centro specializzato in Francia per capire come curarsi

Andrea Della Sala

Il rientro in campo di Milan Skriniar non è cosi vicino. La situazione del difensore è complicata e non è certo quando potrà rientrare a dare il suo contributo alla causa nerazzurra. Il difensore si è fatto vedere dai medici della Slovacchia e in una struttura in Francia, consigliata dal Psg.

"La testa, ma adesso anche il corpo, del difensore slovacco sono già in Francia. Così, nonostante sia ancora a tutti gli effetti un tesserato Inter, Skriniar ha scelto di seguire i suggerimenti dello staff medico Psg, sua futura squadra. Prima di raggiungere il raduno slovacco, su indicazione francese lunedì è volato da Milano a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, 150 km più a sud. È andato a far vedere la sua schiena dolorante al Cers (Centre Européen de Rééducation du Sportif)", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Della visita, assistita da un componente dello staff Psg, l’Inter è stata ovviamente a conoscenza e non ne può essere poi troppo contenta. Oltre che curarsi per questo finale nerazzurro, la sua priorità è evidentemente presentarsi tirato a lucido sotto la Tour Eiffel nella prossima stagione, Tra l’altro, la sua lomboglutalgia acuta non è banale. I dottori della Slovacchia, da cui si è poi presentato martedì, l’hanno rimandato a casa con un filino di preoccupazione e molta vena polemica. Il dolore si sente, anche fino alla gamba, e Milan ora lo sta curando con terapie specifiche. Da mercoledì continueranno ad Appiano, con allenamenti personalizzati".

"Con un finale di stagione ancora caldo e un rapporto professionale ormai agli sgoccioli, meglio non alzare polveroni. Il club ha considerato inutili eventuali tirate d’orecchi plateali al difensore. In Viale della Liberazione avrebbero magari gradito un comportamento simile a quello del suo erede designato soltanto la scorsa estate. Gleison Bremer, in scadenza col Toro, aveva scelto di rinnovare, anche per riconoscenza al club che l’aveva lanciato. L'obiettivo Inter è rimettere in piedi Skriniar per la doppia sfida col Benfica, cosa tutt’altro che scontata. Rispetto agli altri acciaccati Gosens, Dimarco e Bastoni, su Milan si hanno meno certezze perché l’irritazione del nervo, dovuta alla compressione del disco, non dà certezze solide sul decorso", chiude Gazzetta.