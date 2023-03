Inter, Barella sostituito con l’Inghilterra per un pestone: lascia il ritiro dell’Italia

Nicolò Barella lascia il ritiro dell'Italia e non sarà a disposizione per il match di domenica contro Malta: le ultime

Nicolò Barella lascia il ritiro della Nazionale e non prenderà parte alla trasferta di Malta per il secondo match di qualificazione ad Euro 2024 dell'Italia. Il centrocampista dell'Inter, non al meglio, ha subito un pestone da Maguire nell'azione che ha portato al gol di Retegui ed è stato sostituito da Mancini.

"Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club e non andranno stasera con la nazionale italiana a Malta per il secondo match delle qualificazione a Europeo 2024. Lo ha reso noto la comunicazione della nazionale dopo la partita con l'Inghilterra. Bonucci già non era pronto a giocare e anche l'interista Barella ha problemi fisici che lo portano a salutare l'azzurro per il secondo match", comunica l'ANSA.