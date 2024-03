Sky – Inter, ecco quando potrebbero rientrare Sommer e de Vrij

Secondo quanto riporta l'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, Sommer potrebbe anche recuperare per la gara con l'Empoli, da capire come evolverà la situazione in questi giorni. Mentre de Vrij, out con la squadra di Nicola, possibile rientro per Udine, altrimenti la prossima gara contro il Cagliari.