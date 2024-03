L'Inter non vuole farsi trovare sorpresa e sta lavorando per allestire una squadra competitiva in tutti i tornei

Andrea Della Sala Redattore 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 09:46)

L'Inter del prossimo anno vuole essere competitiva in Italia e in Europa. Si giocheranno tante partite, sarà una stagione lunga e intensa, per questo la dirigenza da tempo sta cercando di allestire una rosa numericamente importante e anche di qualità.