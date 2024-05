Al lavoro sono, secondo le indiscrezioni, gli avvocati delle parti coinvolte, cioè Latham & Watkins per conto di Suning e Dla Piper per l’americana Pimco. Il prestito era stato contratto con Oaktree dalla famiglia Zhang tre anni fa, nel 2021, tramite la holding lussemburghese Grand Tower Sarl, in modo da avere le risorse necessarie alla gestione dell’Inter. L’impressione, tra gli addetti ai lavori, è che il nuovo prestito di Pimco sarà un finanziamento-ponte, propedeutico all’ingresso di nuovi partner azionari a monte della catena di controllo dell’Inter. Parallelamente, da tempo, circolano infatti indiscrezioni sull’interesse di investitori sauditi".