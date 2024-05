Le parole del giornalista: "Inzaghi? Nessun problema, alla fine della stagione si ritrovano. Devono solo decidere se fare due o tre anni in più"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell'Inter: “Presto ci sarà un incontro con l’entourage di Dumfries per capire se accetterà la proposta o se si andrà avanti così, con il giocatore che andrà in scadenza. Rinnovo Inzaghi? Nessun problema, alla fine della stagione si ritrovano. Devono solo decidere se fare due o tre anni in più. Io presumo due. Lautaro Martinez l’anno prossimo giocherà nell’Inter, nessun problema".