"Seppure in maniera informale, il fondo americano lascia trapelare la volontà di guardare all’Inter con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Ciò non significa che non sarebbero valutate opportunità di uscita, ove si presentassero e risultassero vantaggiose, ma l’obiettivo primario è la creazione di valore economico sostenibile. Per fare questo – è la convinzione – sarà necessario attivare il classico circuito virtuoso tra crescita economica e risultati sportivi, due vettori di performance che si alimentano a vicenda", sottolinea il Corriere Dello Sport.