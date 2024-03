Sommer, accertamenti probabilmente domani dopo infortunio in Nazionale

Con Acerbi a rischio squalifica e de Vrij che si è fatto male mentre era in ritiro con l'Olanda, la notizia di Sommer che deve uscire anzitempo dalla gara con la sua Nazionale per un infortunio è un'altra fonte di preoccupazione per gli interisti.

Anche lui, come l'olandese, è tornato in Italia. Si è procurato una distorsione alla caviglia destra nella gara contro la Danimarca. Domani, con molta probabilità, si sottoporrà agli esami per capire l'entità del problema, scrive La Gazzetta dello Sport. La Federcalcio elvetica ha annunciato questa mattina che il portiere avrebbe lasciato la Nazionale per raggiungere l'Inter e sottoporsi agli accertamenti medici del caso con lo staff medico nerazzurro. C'è attesa per capire quali sono le sue condizioni. La squadra di Inzaghi sarà in campo lunedì di Pasquetta, il primo aprile, contro l'Empoli a San Siro, alle 20.45, e se non dovesse farcela il tecnico dovrebbe mandare in campo Audero.