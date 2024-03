UFFICIALE – Svizzera, Sommer lascia il ritiro: ora gli esami strumentali con l’Inter

Yann Sommer lascia il ritiro e raggiungerà l'Inter per sottoporsi ad esami medici. Verrà rimpiazzato in rosa da Jonas Omlin

"Yann Sommer lascia il ritiro e raggiungerà l'Inter per sottoporsi ad esami medici. Verrà rimpiazzato in rosa da Jonas Omlin, che raggiungerà la squadra a Dublino nel corso della giornata di domenica". Lo comunica la federcalcio svizzera attraverso una nota sul proprio profilo Twitter: ora il portiere nerazzurro sosterrà i test medici con i nerazzurri per capire l'entità del problema accusato ieri contro la Danimarca in amichevole.