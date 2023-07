Sky Sport De – Sommer apre all’Inter, affondo nerazzurro dopo Onana. Il Bayern temporeggia

Il portiere svizzero in forza al Bayern è uno degli obiettivi dell'Inter per la porta, l'assalto una volta che verrà ceduto Onana

Dopo la cessione di Onana allo United, ormai in dirittura d'arrivo, l'Inter proverà a stringere nell'acquisto del portiere. Tra gli obiettivi per la porta in casa Inter c'è Yann Sommer del Bayern.