Pedulla – Onana-Manchester United, c’è la deadline. I nomi caldi per l’Inter. E Lukaku…

Inter e Manchester United sempre in contatto per chiudere la trattativa per il portiere camerunese. Poi sarà affondo su Lukaku

Dopo una sola stagione, André Onana è in procinto di lasciare l'Inter. Sarà il Manchester United la prossima mera del portiere. I due club sono sempre in contatto e, come sottolinea Alfredo Pedullà, in Viale Liberazione aspettano una nuova proposta da lunedì, possibilmente vicina ai 60 milioni bonus (non troppo difficili) compresi.