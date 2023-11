Soucek visionato dal vivo da Ausilio: “Ha questa dote che manca all’Inter”

Anche Colpani è un giocatore abbastanza alto - 184 cm, più di ogni centrocampista oggi a disposizione di Inzaghi -, ma ha caratteristiche diverse da Soucek: il ceco è un mediano, un giocatore difensivo, di rottura, anche se non disdegna di affacciarsi in avanti per sfruttare le sue capacità aeree; il futuro azzurro è invece un elemento di qualità, un trequartista adattabile anche al ruolo di mezzala, con un mancino educato e, come dimostrato in questo avvio di campionato, un ottimo senso del gol", si legge.