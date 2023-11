Inter, con l’Atalanta Inzaghi prepara qualche sorpresa. Frattesi dal 1′ Bergamo? Non solo…

"Occhio alla possibilità di vedere dal primo minuto Frattesi in campo, magari al posto dell’insostituibile Mkhitaryan: se c’è un giocatore di cui Inzaghi non sembra proprio voler fare mai a meno, quello è proprio l’armeno ex Roma. Troppo importante per gli equilibri di squadra, per l’intelligenza tattica e la qualità dalla trequarti in su. Ma anche Micki ha bisogno ogni tanto di rifiatare, perché poi sul finire della scorsa stagione è arrivato il conto pesante, con l’infortunio muscolare che lo ha praticamente messo fuori causa per la finale di Champions. Frattesi scalpita e quando gioca sa sempre lasciare il segno: con lui in campo, Barella trasloca a sinistra come capita anche in Nazionale. Sarebbe una soluzione comunque di qualità, che raccoglierebbe consensi ovunque", scrive La Gazzetta dello Sport.