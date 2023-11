Inter, due giovani per arrivare a Colpani. Già visionato il profilo alternativo

Come sottolinea Tuttosport, "è possibile che a fine stagione Marotta e Ausilio si trovino nella condizione di trovare un sesto centrocampista da aggiungere al lotto, sempre che, eventualità ormai da non poter mai escludere, soprattutto per un club come quello nerazzurro che deve fare i conti con il Settlement Agreement della Uefa e un bilancio da tenere in ordine, non arrivino offerte irrinunciabili per uno dei big, con Nicolò Barella per forza di cose in cima alla lista. Due le strade da percorrere: l’ingaggio a parametro zero di un centrocampista in scadenza - specialità del duo Marotta-Ausilio - oppure arrivare a un giocatore con un’offerta magari in stile Frattesi, con soldi e contropartite.