Sponsor Inter, non solo Qatar Airways: altra compagnia aerea. E conferme su Betsson

Nuove indiscrezioni sullo sponsor di maglia dell’Inter per la prossima stagione. L’obiettivo è avvicinarsi ai 30 milioni di euro che Emirates garantisce al Milan secondo La Gazzetta dello Sport. “Sono ancora in piedi le trattative con un paio di aziende aeree con base in Medio Oriente: non solo Qatar Airways, ma anche Riyadh Air, compagnia di bandiera saudita che volerà solo nel 2025 (è già sponsor proprio dell’Atletico).