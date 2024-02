Ne parla diffusamente la Gazzetta dello Sport.

"In particolare sulle maglie dei nerazzurri potrebbe finire StarCasinò.Sport, il brand di intrattenimento sportivo che è già official Var partner della Serie B. La cifra che finirebbe nelle casse nerazzurre è importante, intorno ai 27-30 milioni a stagione, in linea con quelle che percepiscono alcuni dei grandi club d'Europa (altri prendono ancora di più).

La trattativa è ben avviata e l'ostacolo del Decreto Dignità, che impedisce le sponsorizzazioni delle aziende di betting alle società di calcio, sarebbe aggirato utilizzando il sito di intrattenimento (appunto StarCasinò.Sport) legato al marchio di betting (StarCasinò). Chiaramente serve l'ok dell'Agcom, autorità che vigila sul rispetto del Decreto Dignità e con la quale in viale della Liberazione ci sono stati e ci saranno dei contatti. L'Inter ha LeoVegas.News sulla maglia da allenamento, ma chiaramente adesso le cifre sono totalmente diverse, come anche la visibilità. E chiaramente LeoVegas.News non potrebbe convivere con il marchio del Betsson Group"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.