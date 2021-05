O Jogo: “Joao Mario, lo Sporting pressa l’Inter per lo sconto. Lui vuole restare”

I portoghesi vogliono far leva sulle difficoltà economiche dell'Inter per far abbassare il prezzo del centrocampista

La strategia sarebbe dunque quella di far leva sulla situazione non semplice a livello economico dei nerazzurri per ottenere uno sconto dai 10 milioni di euro chiesti da Marotta e Ausilio. Lo Sporting avrebbe infatti offerto 7 milioni di euro, ma l'Inter ne chiede tre in più: la cifra non è considerata inaccessibile. Lo stesso Joao Mario ha intenzione di restare in Portogallo e la sua volontà può fare la differenza. La società di Lisbona confida in un esito positivo e tornerà presto all'attacco, considerando un importante vantaggio fiscale sullo stipendio del classe '93.