Joao Mario, fiducia Sporting: “Sì all’Inter, si può chiudere tutto con questo scambio”

Lo Sporting Lisbona conta di chiudere con l'Inter uno scambio per acquistare a titolo definitivo il cartellino di Joao Mario

Vi abbiamo più volte riferito dell'interesse di molte squadre per Joao Mario , centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito allo Sporting Lisbona. Oltre al club lusitano, infatti, ci sarebbe il Siviglia.

Da parte sua, però, lo Sporting si sente in vantaggio. Sia per il gradimento del giocatore, nato e cresciuto nelle giovanili della società, sia perché, riferisce Desporto ao Minuto, potrebbe sfruttare l'interesse dell'Inter per Nuno Mendes per intavolare e chiudere la trattativa, acquistando così Joao Mario a titolo definitivo.