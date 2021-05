Stellini: “Sempre giocato alla pari con la Juve. La maturità di oggi ci servirà a…”

Le dichiarazioni di Stellini ai microfoni di Inter TV si sono soffermate sulla prestazione dei nerazzurri

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro la Juventus: "Siamo convinti anche noi che la squadra meritasse di più. Per noi era importante venire qui e dimostrare di voler portare a casa il massimo. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti e ci dispiace. Meritavamo qualcosa in più per la prestazione. Questa partita non deve modificare il nostro orgoglio e la nostra gioia, dobbiamo goderci ancora questo momento. La gestione della partita è un aspetto sul quale lavoriamo da tanto, ma è anche quell'aspetto che migliori solo giocando queste partite. Devi vivere queste esperienze e sopperire alle difficoltò. Non siamo partiti benissimo ma poi ci siamo ripresi molto bene. Potevamo ottenere qualcosa in più, ci dispiace. Rimane l'orgoglio di essere diventati una squadra forte, e anche oggi volevamo dimostrarlo".