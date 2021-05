Stellini: “Episodi talmente evidenti: inutile commentare. Se leggessimo i giornali…”

Il vice allenatore nerazzurro ha parlato della sfida contro i bianconeri e della sconfitta per 3 a 2

Eva A. Provenzano

Non voleva perderla e ci ha provato. Antonio Conte non l'ha spuntata all'Allianz Stadium, l'ha vinta la Juve con qualche motivazione in più rispetto al tema Champions. Alla fine della gara, ad analizzare la partita contro la squadra di Pirlo è stato il suo vice, Stellini.

-Strano iniziare l'intervista parlando dell'arbitro e della gestione. cosa ne pensate nello spogliatoio? Questa domanda l'avremmo fatta a Conte...

Intanto noi abbiamo continuato con i nostri festeggiamenti, per noi era importante venire qua e portare in campo serenità e voglia di vincere. Questo ci aspettavamo dalla squadra e in campo ha fatto quello che doveva al di là degli episodi. A noi non tocca discutere di episodi talmente chiari ed evidenti per quello che ho potuto vedere io in maniera superficiale. Inutile commentarli, sono evidenti veramente. A noi rimane la gioia di aver vinto uno scudetto. Abbiamo provato a vincere la partita, fatto quello che dovevamo, i nostri ragazzi sono contenti. Gli episodi si commentano da soli. Uno in particolare? Sono tanti, soffermarsi su uno sarebbe riduttivo. Volevamo onorare l'impegno e lo scudetto vinto. Dimostrare che siamo i più forti. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara, poteva andare meglio.

-Questa Inter è cresciuta dalla scorsa stagione. Conte ci ha messo mano in maniera importante, adesso si pensa al futuro. Dal punto di vista di squadra, quali sono le cose che vorreste toccare come priorità. Dove vorreste migliorare questa rosa?

Sai bene che i miglioramenti e i margini di miglioramento ci sono sempre e vanno cercati ovunque. L'anno scorso l'Inter è arrivata seconda ed è stata in finale. Quest'anno abbiamo vinto lo scudetto e dovremo migliorare nell'approccio alle grandi gare, quelle della CL, migliorare i risultati anche in campo europeo. Dovremo alzare l'asticella a livello tecnico. Creiamo molto. Ma abbiamo margini di miglioramento per segnare di più e gestire i momenti della gara.

-Ma in questi giorni com'è Conte?

Con serenità guarda alla prossima stagione. Ci stiamo godendo questo momento, abbiamo un'altra settimana per onorare il campionato e per dimostrare di essere forti. Lo stiamo facendo con serenità e lo abbiamo dimostrato anche oggi.

-Salto di qualità di Lautaro. Si dice che potrebbe essere sacrificato ma si dovrebbe guardare altrove. Lautaro promette di essere anche di più di quello che è attualmente.

È un attaccante che ricorda Aguero ha margini di miglioramento edè cresciuto tanto. Fa anche il lavoro sporco per la squadra e non è facile da trovare questa qualità in un attaccante con le sue caratteristiche. Se dovessimo leggere tutti i giorni i giornali dovremmo metterci il ghiaccio in testa. Vogliamo tenerci Lautaro stretto.

(Fonte: Skysport)