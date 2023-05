TS – Fiorentina-Inter, in Lega e non solo: storie tese Barone-Marotta

Cosa c'è dietro la tensione

Non sono particolarmente distesi i rapporti tra dirigenti viola e nerazzurri. Tutto nasce dai ripetuti attacchi di Rocco Commisso e Joe Barone, sempre in prima fila nello stigmatizzare la gestione economica di alcune società della massima divisione. Il proprietario e il direttore generale della Fiorentina hanno lanciato spesso accuse anche alla Juventus. È tipico delle proprietà americane non deviare dalla grande attenzione ai bilanci. I vertici viola, però, aggiungono a questa oculatezza una certa veemenza nelle invettive contro i club che, secondo il loro giudizio, deviano in maniera eccessiva dalla linea dei conti in ordine. Con l’Inter la scintilla è nata durante l’emergenza Covid quando la Figc, nel corso della stagione 2020-21, concesse alle società di Serie A una deroga sulla tempistica dei controlli della Covisoc sul pagamento di stipendi e imposte. I nerazzurri erano in difficoltà in quel periodo, ma la richiesta partì dall’assemblea di Via Rosellini con un voto all’unanimità. Da quel momento, però, la Fiorentina è tornata sistematicamente ad attaccare l’Inter.