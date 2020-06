Suarez: “Sanchez una delusione, ci si aspettava di più. Vidal? Non so se va all’Inter perché…”

“Sanchez? Una delusione“. Luis Suarez non usa molti giri di parole per giudicare la prima stagione con la maglia dell’Inter di Alexis Sanchez. Intervistato da La Cuarta, la leggenda della Grande Inter boccia il cileno e promuove Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter. “Sanchez? Ha giocato molto poco, è stato infortunato. Ma è strano che abbia avuto così poca continuità. È un buon giocatore, che avrebbe potuto dare una mano all’Inter”.

Lo terresti un’altra stagione?

“Dovresti essere lì, le cose sembrano diverse guardandole da una certa distanza. Se non avesse camminato quest’anno, forse si sarebbe meritato una possibilità la prossima stagione in modo da poter dimostrare le sue vere qualità. Ci si aspettava molto di più da Alexis Sánchez. È stata una delusione. Sono passate due stagioni da quando mostrava una buona forma. Ha avuto problemi fisici, che a volte non sono stati importanti, ma abbastanza complessi da non permetterti di tornare in forma. Forse ora potrebbe avere più opportunità, perché ci saranno più rotazioni nella squadra. Ci saranno molte partite ravvicinate e problemi fisici. Può darsi che sfrutti quel poco che resta in campionato”.

Hai giocato a Barcellona e all’Inter. Vuoi che Arturo Vidal raggiunga Milano?

“Sarebbe un grande rinforzo. Ma non so se va all’Inter. Mi dà la sensazione che Vidal sia felice a Barcellona, ​​gioca molto spesso. Non so se abbia voglia di cercare una nuova avventura. Se dovesse arrivare, sarebbe un rinforzo importante. È un giocatore che ha carattere, ha qualità, ha il gol … E il gol per i centrocampisti è sempre essenziale”.

E il fattore età?

“Guarda, ciò che parla più dell’età, e da cui nessuno può nascondersi, è il campo. I giocatori più si ritirano tardi e più si prendono molta cura di se stessi. L’età di Vidal (33 anni) non è quella in cui si smette di giocare. Può giocare un paio d’anni ad alto livello e ha avuto pochi infortuni. È molto forte”.

(La Cuarta)