Barcellona, Vidal fa imbufalire i tifosi: “Ma che cavolo fai? Celebri la mediocrità?”

Arturo Vidal, dopo il pareggio tra Barcellona e Siviglia, è finito nel mirino dei tifosi blaugrana. Un tweet strano, un +1 con un tanto di occhiolino, quasi compiaciuto per il punto strappato agli andalusi. Un compiacimento che non è andato giù ai tifosi del Barcellona, irritati per la mancata vittoria e il possibile aggancio del Real Madrid.

“Ma sei stupido? Celebri la mediocrità? Perché festeggi per un pareggio?”. Questo il tono di alcuni dei messaggi, i più educati, che i tifosi hanno rivolto al centrocampista cileno. Anche se Vidal non è certo un giocatore che possa essere discusso per la mentalità.

“Patetico. Tu goditi pure il +1 mentre il Real si gode il primato”, gli ha risposto provocatoriamente un tifoso.