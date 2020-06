Sanchez: “Inter, bellissimo gruppo. Conte? Mentalità mirata alla vittoria: ci indica la strada”

Intervenuto ai microfoni del Matchday Programme di Inter-Sampdoria, Alexis Sanchez, centravanti dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di stasera: “Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e praticare lo sport che amiamo, anche se sappiamo che sarà in condizioni diverse. Faremo di tutto per farci trovare pronti e speriamo di riuscire a regalare qualche grande gioia agli interisti. Qui all’Inter ho trovato un bellissimo gruppo è un allenatore che letteralmente ti insegna tutto. Ti fa conoscere nuove cose sul calcio, ti spiega le giocate: è un lavoro profondo, tutto guidato dalla sua mentalità, che è mirata alla vittoria. Con te ci indica la strada. Io non voglio mai perdere, nemmeno in allenamento. Mi arrabbio anche se si sbaglia un passaggio facile, sono fatto così”.

