Bloomberg – Suning.com valuta cessione quote dell’e-commerce: valutazione di 6 miliardi

Secondo un’indiscrezione dell’agenzia Bloomberg, Suning.com, società che fa parte del Suning Holdings Group, starebbe pensando di vendere una quota nella sua attività di e-commerce con l’obiettivo di alleviare le pressioni finanziarie:

“La società, appartenente alla holding di proprietà dell’imprenditore Zhang Jindong, sta lavorando con i consulenti per valutare l’interesse degli investitori strategici e di private equity. Suning.com sarebbe a caccia di una valutazione di 6 miliardi di dollari per l’attività, sebbene alcuni potenziali investitori si siano fermati a cifre inferiori. La potenziale vendita di quote arriva mentre le società di Suning Appliance Group si trovano ad affrontare un esame approfondito sul mercato obbligazionario. I prezzi delle obbligazioni emesse dalle unità di Suning sono precipitati ai minimi storici dopo che la casa madre ha deciso di non chiedere il rimborso di un investimento strategico di 20 miliardi di yuan (3 miliardi di dollari) nello sviluppatore China Evergrande Group.“, riporta Calcio e Finanza.

Le trattative per la cessione di alcune quote non sono ancora chiuse, ma vanno avanti. Suning.com nel 2019 ha stabilito un utile netto di circa 9,8 miliardi di yuan, in calo del 26% rispetto alla stessa cifra dell’anno precedente.

(Fonte: Calcio e Finanza)